全日本個人総合選手権男子決勝体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は19日、男子決勝が行われ、予選2位の2024年パリ五輪金メダリスト・岡慎之助（徳洲会）は169.898点で2位。予選1位の21年東京五輪金メダリスト・橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が170.114点で、内村航平以来史上2人目の6連覇を達成した。ともに10月の世界選手権（オランダ）の代表に前進。一騎打ちに敗れた岡は試合後、飾らない人柄を見