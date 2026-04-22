様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『ふたりはプリキュア』ランチ＆キッチン雑貨シリーズが登場！「キュアブラック」と「キュアホワイト」、「メップル」と「ミップル」の、水彩タッチが優しい、上品なデザインのグッズがラインナップされています☆ スケーター『ふたりはプリキュア』ランチ＆キッチン雑貨シリーズ 取扱店舗：スケー