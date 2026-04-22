ハウステンボスのオフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」にて、『エヴァンゲリオン』のコンセプトルーム「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」が登場！ライドアトラクションの舞台となるハーバービューを目の前に、迎撃要塞都市ハウステンボスのNERV職員として過ごす特別な一夜を楽しめる客室です。 ハウステンボス／ホテルデンハーグ「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別