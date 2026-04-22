長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、日本初『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」のオープニングセレモニーが、2026年4月22日に開催されました。4月24日のグランドオープンに先駆け、スペシャルゲストとして歌手の高橋洋子さんが登壇。「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の幕開けを盛大に祝う特別なイベントとなりました。 ハウステンボス「エ