ミスタードーナツから、氷のシャリシャリ感とフルーツなどの具材感にこだわったもぐもぐ食感が新感覚のドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」が登場。「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類がラインナップされます☆ ミスタードーナツ「シャリもぐフルーツフローズン」 価格：テイクアウト 各680円（税込）／イートイン 各693円