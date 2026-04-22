AAAの宇野実彩子さん、與真司郎さんが22日、サロン専売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 AAA・宇野美彩子 】新年度に挑戦したいこと明かしメンバー與真司郎が大絶叫母としての心境の変化明かすシャンプーやコンディショナーなどヘアケア製品誕生を記念した本イベント。宇野さんは、艶のあるダークトーンのウェーブヘアをなびかせ、與さんは今月26日から始まるソロツアーのた