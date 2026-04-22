きょうは西からゆっくり天気は下り坂に向かいます。九州では午後は次第に雨が降り出してきそうなので、お出かけの際に降っていなくても傘があるとよさそうです。【画像で見る】あすは東日本も雨雨の降り出す時間は？22日（水）正午〜24日（金）午前6時までの雨の予想西から雨雲が東進低気圧が接近する影響で、九州は午後、雨になるでしょう。夕方になると中国地方でも雨になりそうです。夜は四国でも雨が降り出してきそうです