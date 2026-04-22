◇ナ・リーグパドレス1−0ロッキーズ（2026年4月21日デンバー）パドレスは21日（日本時間22日）、敵地でのロッキーズ戦に勝利。16勝7敗でドジャースと並び、ナ・リーグ西地区首位に浮上した。先発したバスケスが相手打線を7回まで散発3安打無失点に封じると、打線は0−0の6回にクロネンワースの二塁打から2死満塁の好機をつくると、マチャドが押し出し四球を選んで待望の先制点を奪った。この1点を8回はアダム、9回は