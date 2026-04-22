株式会社東急レクリエーションの運営により、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段にて、2026年4月28日（火）から5月10日（日）までの13日間、人気映画全29作品を自由に鑑賞できる「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK（渋谷ストリームシアターウィーク）2026」が開催される。今年の見所は、近年の話題作・ヒット作から、懐かしの名作、隠れた傑作まで、バラエティに富んだラインナップ。大ヒットミュージカル『ウィキッド ふたりの魔女