首都圏新都市鉄道、三井住友カード、ジェーシービー、QUADRACの4社は、5月11日から、つくばエクスプレス（TX）でクレジットカードなどのタッチ決済を活用した混雑緩和施策「クレカタッチでゆとり通勤キャンペーン」を実施する。平日の早朝時間帯に特定の駅間でタッチ決済を利用して乗車すると、普通旅客運賃が20％割引になる。 早朝の分散利用を促進、運賃を自動割引 実証実験とし