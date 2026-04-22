ソフトバンクは、エリクソン・ジャパンと連携し、5G SA（スタンドアローン）方式の上り通信を高速化する技術「Uplink Tx Switching」のネットワーク対応を開始したと発表した。 キャリアアグリゲーションとMIMOの高度化により、上り通信の高速化と安定化が図られる。2026年夏以降に同社が発売する一部のスマートフォンから順次、利用できるようになる。 「Uplink Tx Switching」とは 「U