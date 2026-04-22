フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“大学コーデ”を披露し、反響を呼んでいます。【写真】本田紗来の美脚が際立つ“大学コーデ”「脚キレイだなぁ」「足ほっそい」本田さんは「大学コーデ」と紹介し、2枚の全身ショットを投稿。ツイード生地のセットアップを主体としたコーディネートです。ショートパンツからすらりとした美しい脚が見えており、スタイルの良さが際立っています