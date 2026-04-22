元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは4月20日、自身のInstagramを更新。美容医療を始めたことを報告し、施術中の様子や医師とのツーショットを公開しました。【写真】施術中“ドアップ”の矢口真里「努力する姿も素敵です」矢口さんは「突然のドアップ失礼しますw矢口真里４３歳、遂に美容医療始めました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は施術中のアップショットで、機器を顔に当てている様子が見られます。2枚目