◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（4月22日、群馬）巨人の萩尾匡也選手が1軍に合流しました。笑顔で群馬の敷島球場グラウンドに姿を見せた萩尾選手。コーチ陣に挨拶すると、同学年の増田陸選手とグータッチ。増田選手がうれしそうに萩尾選手を迎える姿がありました。萩尾選手は2軍で打撃が絶好調。22試合で打率.333という数字を残しています。