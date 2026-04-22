俳優の市川團十郎白猿（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。「人生初の個展します」と報告した。【写真】「人生初の個展します」作品がズラリと並んだ会場の様子昨年10月の投稿で、舞台の自分へのご褒美として新しくカメラを購入したことを明かし、「カメラを趣味にします」と宣言。たびたび、撮影した写真を紹介していた團十郎。個展について「4月25日から5月3日まで 写真の個展です」「場所は白金台のプラチナ通りの