■MLBジャイアンツ3ー1ドジャース（日本時間22日、オラクル・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打。第4打席に内野安打で連続試合出塁を53に伸ばして、アジア出身選手新記録、2000年にショーン・グリーンが記録したブルックリン時代を含めた球団記録2位にも並んだ。先発の山本由伸（27）は7回3失点も打線の援護に恵まれずに今季2敗目となった。前日21日のロッキー