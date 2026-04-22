去年7月、横浜市の住宅で現金およそ700万円が入った金庫が奪われ、住人の男性がけがをした事件で、警察はきのう（21日）、指定暴力団・住吉会系の事務所を家宅捜索しました。この事件は去年7月、横浜市神奈川区の住宅で、現金およそ700万円が入った金庫が奪われた上、住人の男性（60代）が催涙スプレーのようなものを吹きかけられてけがをしたものです。指示役や実行役の男らがすでに逮捕されていますが、警察はきのう（21日）、東