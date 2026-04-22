毎月イオンで2万円の買い物をしているなら、株主優待で元が取れるかどうかが気になるところです。 本記事では、イオンの株主優待「オーナーズカード」の基本的な仕組みから、月2万円の買い物でいくら得になるのか、100株を購入した場合に何年で元が取れるのかを順に解説します。 イオンの株主優待の概要 イオンの株主優待は、100株以上を保有する株主に「オーナーズカード」