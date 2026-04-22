40歳で年収800万円と聞くと、「それなりに余裕がありそう」と感じる人も多いのではないでしょうか。しかし実際には、「思ったほど貯金ができていない」と悩む人も少なくありません。 本記事では、金融経済教育推進機構の「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）二人以上世帯」をもとに、年収800万円で貯金200万円が少ないのかをデータで確認するとともに、貯蓄を増やすための考え方について解説します。