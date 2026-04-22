○ジャイアンツ3−1ドジャース●＜現地時間4月21日オラクル・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区カード初戦に惜敗。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4打数1安打を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は7回3失点と試合を作るも、今季2敗目を喫した。同地区戦のマウンドに上がった山本は初回、先頭打者アダメスに遊撃への内野安打を許すと、金慧成の失策が絡んでいきなり得点圏に。無死