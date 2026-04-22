韓国が誇る「剛腕」と「巨人」が並び立つ、圧巻の光景が大きな話題を呼んでいる。俳優のマ・ドンソクは4月22日、自身のインスタグラムを更新。【画像】チェ・ホンマン、日本人女性をビンタ「BIG PUNCH」という短い言葉とともに、一枚の写真と動画を投稿した。そこに写っていたのは、彼が運営するボクシングジムでトレーニングを共にする、元格闘家のチェ・ホンマンの姿だ。2m18cmという圧倒的な体格を誇るチェ・ホンマンの隣では、