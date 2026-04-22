俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、チョン・ユミがドタバタな旅行記を予告した。5月3日に韓国で初放送される『花より青春 リミテッドエディション』（原題）では、チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが撮影した映像で構成されたメイン予告映像が公開された。【写真】パク・ソジュン、チェ・ウシクの密着ショット「本予告編はユミ、ソジュン、ウシクが直接撮影した映像で制作されました」というテロップから始まる映像は