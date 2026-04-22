好きな女性に彼氏がいたら、その恋を実らせるのは難しいもの。少しでも早く次の恋へと向かえるよう、気持ちを切り替えるにはどうしたらいいでしょうか。そこで今回は「スゴレン」男性読者へのアンケートを参考に、「『彼氏アリの女性』への恋心をスッパリあきらめる振る舞い９パターン」を紹介します。【１】「連絡したい…」という誘惑を断ち切るため、連絡先を抹消する「携帯メモリーを即消去！」(10代男性)など、連絡手段を強制