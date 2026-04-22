【東京マルイ再販情報：4月7日～4月20日分】 東京マルイは、4月7日より4月20日分にかけて5点のエアガンを再販した。 今回再販されたのは、電動ガン スタンダードタイプ「コルト M4A1カービン」（38,280円）にガスブローバック「G17 Gen5 MOS」（25,080円）など。 他にも、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」（18,480円）や電動ガンBOYs「コルト M