【BT-SAND VIPER(BK) CO2GBB】 5月14日 発売 価格：36,080円 BATONは、Co2ガスブローバックガン「BT-SAND VIPER(BK) CO2GBB」を5月14日に発売する。価格は36,080円。 本商品は、映画「ジョン・ウィック:コンセクエンス」でジョンの愛銃として登場したPIT VIPERの兄弟機をCO2GBBとして再現したもの。実銃同様ドットサイトを搭載可能なスライド上部、金属製のプレー