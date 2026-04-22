◆米大リーグカブス７―４フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場し、待望の今季１号本塁打を放った。４打数２安打で打率は２割５分６厘に上昇。先発の今永昇太は７回１失点で２勝目を挙げ、チームは７連勝を飾った。４−１の７回２死一塁でフィリーズ左腕メイザの低めのスライダーをすくい、左越えに大きなアーチを描いた。打球速度１０９・８