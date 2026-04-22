松竹は２２日、女優の水谷八重子（８７）が体調不良のため東京・新橋演舞場の新派・松竹新喜劇合同喜劇公演「明日の幸福」（５月９〜１９日）を休演すると発表した。同公演は「お種と仙太郎」（作・茂林寺文福、脚色・平戸敬二、演出・齋藤雅文）と「明日の幸福」（作・中野實、演出・石井ふく子）の２部作。水谷が演じる予定だった「明日の幸福」の主人公・松崎淑子役は久本雅美が演じ、久本が演じる予定だったリキ役は村岡ミ