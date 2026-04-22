◇ナ・リーグドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で遊撃への内野安打を放ち、球団2位タイの53試合連続出塁を記録。先発した山本由伸投手（27）は7回6安打3失点の粘投も援護に恵まれず、今季2敗目を喫した。大谷は初回の第1打席は相手先発・ループの外角に沈むチェンジアップに