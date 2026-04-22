俳優でモデルの山田優（４１）が２２日、都内でヘアケアブランドの「クリオズボーデ・リブランディング」新製品発表会に出席した。後方の階段から、ノースリーブの白のドレスで登場。舞台へ向かうと撮影のフラッシュを一斉に浴び、どよめきを呼んだ。ヘアケア商品に定評のクリオズボーテが歴史上の美の象徴、クレオパトラに学ぶ女性像をテーマに、最新の毛髪化学で開発したシャンプーを使用しているという山田は「仕上がりがし