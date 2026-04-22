◇ア・リーグブルージェイズ4−2エンゼルス（2026年4月21日アナハイム）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、エンゼル戦に「7番・三塁」で先発出場。4打数無安打に終わった。三ゴロ、三直、左飛、空振り三振の内容だった。これで2戦連続無安打となり、打率は・202となった。同球場は、エンゼルス時代に大谷翔平が躍動した日本人ファンにも馴染み深い球場。前日の初見参は、飛行機トラブルで