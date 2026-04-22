アメリカの金融資本制は、これまでさまざまな危機に直面しながらも、その時々の情勢に柔軟に適応することで進化を続けてきた。そんな“融通無碍（ゆうずうむげ）”な米国経済を特徴づけるのが、無から有を生み出す「需要創造力」の強さであると言えるだろう。本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、アメリカ経済の「需要創造力」の根源をひも解いていく。米国発展の