私はホナミ（30代）。私の母は若くして離婚し、シングルで私たち3人きょうだいを育てていました。母は上の兄のキイチばかり溺愛し、下の兄のユウジは空気みたいな扱い。そして末っ子である私には暴言を浴びせ、真冬にベランダに閉め出すなどさんざん虐げていました。高校卒業と同時に逃げるように家を出た私は、夫のサトルと出会いました。やがて娘のアンジュ（2歳）も生まれ、現在の幸せな暮らしを手に入れたのです。そんなある日