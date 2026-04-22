元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、「PEACH JOHN」の新ミューズに就任することが4月22日（水）に発表された。【写真】美スタイル！くっきり盛り谷間をメイクするブラなどを着こなす森香澄■美胸＆美尻が際立つスタイリング同日に公開された第1弾となるビジュアルおよび動画では、「PEACH JOHN」と、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生した「PJ BASIC by PEACH JOHN」のブラを着用