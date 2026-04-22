ＡＡＡの與真司郎（３７）、宇野実彩子（３９）が２２日、都内で行われたサロン販売品「＆ｈｏｎｅｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会に登壇した。與は「ブロンドにしたのが昨日なんですけど。６〜７年ぶりぐらいにブリーチをして」と黒髪からイメージチェンジした新ヘアで登場。「（ブリーチは）やっぱり痛むじゃないですか。でも、この商品を使ったら全然大丈夫」とサロン専用となる同商品のトリートメント効果を