【モデルプレス＝2026/04/22】6月20日に沖縄サントリーアリーナにて開催される『OKINAWA COLLECTION2026』（略称：オキコレ2026）より、追加出演者が発表された。【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿◆「オキコレ2026」追加出演者発表ゲストモデルとして、雑誌やブランドのキャンペーンモデルとして活躍し、自身がプロデュースするコスメブランド「GENTY」も話題を呼んでいるなごみの出演が決定。