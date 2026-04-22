子どもたちに人権を大切する心を育んでもらおうと、鹿児島市の小学校にひまわりの種が贈られました。 県は、子どもたちが花を育てることで命の尊さを感じ、相手を思いやる心を育む「人権の花運動」を1985年度から行っていて、小学校にひまわりの種を贈っています。 鹿児島市の坂元台小学校では22日、「人権の花運動」の開会式があり、ひまわりの種、およそ4000個が贈られました。 全校児童を代表して、6年生の浦底拓真さんが