モデルでタレントの鈴木奈々さんが2026年4月21日、体型の変化を伝えるビフォーアフター写真をインスタグラムで公開し、「とても素敵」などと絶賛されている。「154センチ今は52キロ」鈴木さんはインスタで、自身がアンバサダーを務めるバストケアブランド「LUNA」のナイトブラを着用し、くびれたウエストがあらわな写真を2枚披露した。投稿文では、「左の私が50キロ、右の私が46キロです！比べてみたら体型変わったよねどっちの