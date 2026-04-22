◆米大リーグレッドソックス０―４ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。今季４度目の２試合連続スタメン起用も４打数無安打で打率は２割８分９厘となった。チームは散発４安打で今季２度目の完封負けとなった。今季初の宿敵対決で吉田のバットが沈黙した。初回の第