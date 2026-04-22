秋田朝日放送 上空の寒気の影響で、秋田県内は夕方にかけて竜巻などの激しい突風に注意・警戒が必要です。 最大瞬間風速は秋田市大正寺で２４ｍ、秋田市で２０.４ｍ。大館市で１３.２ｍなどとなっています。強風による被害も出ていて、大館市二井田では午前９時前、７０代の女性が運転していた軽自動車が風にあおられ道路横の田んぼに横転しました。女性にけがはなかったということです。 県内は夕方まで竜巻などの激し