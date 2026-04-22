◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発し、７回６安打３失点７奪三振で降板した。初回に３点を先制されるも２回以降は立ち直り、３勝目はならなかったが、開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくった。球数は１０１球だ