Echo Dot 第5世代 NBA公式認定エディション Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot(第5世代)」のNBA公式認定エディション全6種類を、4月22日に発売した。「世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様」というモデルで、価格は各10,980円。 NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意。「リビングや寝室、書斎な