◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は坂路でリアライズ（６歳２勝クラス）と併せ馬を行い、５２秒２―１１秒８の好タイムをマークした。レースの当該週に併せて追ったのは、転厩後初めて。石橋調教師は「（しっかりやったのは）うちに来て初めてだね