「僕の方が育児を理解してる」そんな雰囲気を夫から感じてしまう妻‥。育児の正解を求める夫の姿勢は、妻を追い詰めていくだけで…。やがてそのストレスが、産後の弱った心身を蝕んでいきます…。>>【まんが】育児に熱心過ぎる夫(ウーマンエキサイト編集部)