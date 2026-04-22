アンジャッシュ児嶋一哉（53）が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。MC武田真一（58）の対応力に驚きを示した。番組では、警察をかたる詐欺電話で被害が急増している特集をしていた。MC武田は、実際に本番2分前に詐欺電話が掛かってきて、スタジオで着電に対応した経験を話した。そのときの様子をすぐそばで見守っていた児嶋は「DayDay．の本番2分ぐらい前に対処してるのを俺、見てて、すっごい冷静で、