お笑いコンビ千原兄弟の千原ジュニア（52）が21日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に千原せいじ（56）とゲスト出演。01年のバイク事故を振り返った。爆笑問題と千原兄弟の出会いは古い。太田光によると、1993年のテレビ朝日系「GAHAHAキング爆笑王決定戦」で共演しているという。太田が昔話に花を咲かせ「ジュニアが事故ったり、いろいろあるよね」と語ると、ジュニアは「その時、東京女子医