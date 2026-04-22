◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)ドジャース・山本由伸投手がジャイアンツ戦に今季5度目の先発登板。初回に3失点とするも、2回からは安定したピッチングを見せ追加点を許さず、7回3失点と粘りの投球でマウンドを降りました。初回、ヒットとエラー、四球などで無死満塁のピンチを招き3失点の苦しい立ち上がりとなった山本投手。しかし2回以降は本領発揮。5回までヒットを許さず、相手打線を翻弄しま