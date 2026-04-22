NHKは22日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャストを発表し、俳優奥田瑛二（73）の出演が決まった。娘安藤サクラが「語り」を務める作品に、美濃斎藤家に仕えていた慶の亡夫の父、堀池頼昌役で登場する。奥田は、同局を通じ「安藤サクラが語りをやるのは知っていたのですが、私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！妙に気合が入ったのですが、いかんいかん、と平常心を取り戻し、撮影に臨みました」とコメント。撮影に入