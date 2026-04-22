【第29話】 4月22日公開 第29話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月22日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第29話を竹コミ！で無料公開した。 ついに上級娼婦に昇進したリリーオン。第29話では、彼女の最初の客になるための権利を争う競りが開催されることになる。客の中には月の天子様の名前もあるが――。 なお、