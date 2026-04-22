4月22日、Gリーグのウィンディシティ・ブルズがシーズンのトップアシストのベスト5を公開。シカゴを沸かせた河村勇輝とマック・マクラングのガードコンビが独占しハイライトシーンを作った。 公開されたハイライト映像では、5位から3位にそれぞれマクラングと河村のビハインド・ザ・バックパスがランクイン。2位には実況も笑いが止まらなくなった河村の見事な股抜きパスが入った。 そして数