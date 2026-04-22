大本組が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の８３０億円から８７４億４０００万円（前の期比２４．８％増）へ、営業利益が２０億円から２３億６０００万円（同３０．１％増）へ、純利益が１４億円から１８億１０００万円（同１．２％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。手持ち工事の施工高が予想を